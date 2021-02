Napoli in ansia per i tamponi effettuati in nottata a Genova, a breve i risultati

Il Napoli ieri sera è partito regolarmente per Genova: gli azzurri subito dopo la mezzanotte nell’albergo in ritiro nella città ligure sono stati sottoposti ad un altro giro di tamponi da effettuare secondo protocollo il giorno stesso della partita. In mattinata si conosceranno gli esiti per verificare la nuova negatività, dopo quella di ieri, del gruppo squadra partito per Genova prima di poter scendere in campo al Ferraris. R. Ventre (Il Mattino)