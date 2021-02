Milik costretto già a fermarsi per infortunio, l’allenatore: “Con lui……..dobbiamo stare attenti”

Il primo gol e anche il primo infortunio. Sono giorni intensi quelli di Arkadiusz Milik in Francia, giorni in cui il polacco ex Napoli ha già dovuto fare i conti con la realtà complicata del Marsiglia e con la condizione fisica scadente visti i mesi di inattività in azzurro. Arek non è infatti al meglio dopo la gara infrasettimanale di Ligue 1 dello scorso mercoledì, non si è allenato giovedì e nemmeno ieri mattina per un colpo subito e ora rischia di dover già alzare bandiera bianca nel match più atteso dai tifosi dell’OM, quello contro il Psg di domani sera. Nasser Larguet, allenatore ad interim dopo l’addio di Villas-Boas, ha confermato i problemi di Arek: «È nelle mani del nostro staff medico. Valuteremo nelle prossime ore, con lui dobbiamo stare attenti». Il tempo a disposizione, però, è poco. Contro il Lens, mercoledì scorso,Milik era stato capace di ricacciare le ombre con il primo gol in maglia Marsiglia. Il suo momentaneo 2-0, però, non è bastato per i tre punti e per allontanare le polemiche dei tifosi. Prima della sostituzione, quel colpo alla coscia che ora rischia di metterlo ko per problemi muscolari prima della sfida al Psg di Mbappé, non proprio la migliore notizia per continuare al meglio la sua avventura, ancora alla ricerca della prima vittoria in Ligue 1. Arpaia (Il Mattino)