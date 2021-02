Mercoledì tornerà Mertens e Gattuso conoscerà il suo stato di forma

Per mister Gennaro Gattuso non sono ore semplici, in vista della sfida di questa sera al “Luigi Ferraris” contro il Genoa. I casi di positività di Koulibaly e Ghoulam, la non convocazione di Fabian Ruiz e le condizioni fisiche di Insigne, non fanno stare tranquillo l’allenatore degli azzurri. Mercoledì invece dovrebbe essere il giorno del rientro dal Belgio di Dries Mertens, dove sta svolgendo le terapie e solo allora si saprà se avranno avuto o meno buon esito. C’è da stringere i denti per la squadra in vista di un tour de force non semplice, ma il gruppo ha voglia di far bene.

Fonte: Corriere dello Sport