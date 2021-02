LIVE SERIE A – Genoa-Napoli, formazioni ufficiali

Premere f5 per gli aggiornamenti

Genoa (3-5-2) – Perin; Goldaniga, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Zajc, Badelj, Strootman, Czyborra; Destro, Pandev A disp. Marchetti, Zima, Scamacca, Behrami, Portanova, Ghiglione, Melegoni, Onguené, Rovella, L. Pellegrini, Eyango, Dumbravanu All. Ballardini

Napoli (4-3-3) – Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui, Demme, Elmas, Politano, Zielinski, Lozano, Petagna A disp. Meret, Contini, Hysaj, Lobotka, Bakayoko, Osimhen, Insigne, Cioffi All. Gattuso

Arbitro: Manganiello; Ass1: Costanzo; Ass2: Prenna; IV: Piccinini; VAR: Di Bello; AVAR: Liberti

20,26 – Il Napoli in fase di riscaldamento allo stadio “Luigi Ferraris”. Ecco le foto

19,04 – Il Genoa è in partenza, destinazione “Luigi Ferraris”, dove affronterà il Napoli alle ore 20,45

18,55 – Secondo il collega di Sky Marco Re, il Genoa giocherà con Goldaniga nella difesa a tre. In attacco Pandev affiancherà Mattia Destro. Per il Napoli invece sarà 4-3-3.

Questa sera allo stadio “Luigi Ferraris”, fischio d’inizio alle ore 20,45, i padroni di casa del Genoa, affronteranno il Napoli per la seconda di ritorno. I rossoblù cercheranno di proseguire sull’ottimo momento dall’arrivo di Ballardini, mentre gli azzurri per restare in scia alla zona Champions League. Per Gattuso mancheranno Mertens per infortunio, Koulibaly e Ghoulam positivi al Covid-19. Ilnapolionline.com vi terrà informati in tempo reale.

La Redazione