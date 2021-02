La tempistica per Ghoulam e Koulibaly, ecco quando li rivedremo. Fabian controllo a Pineta Grande

Potranno riprendere gli allenamenti solo dopo la doppia negatività al tampone e occorreranno almeno dieci giorni: come minimo oltre alla sfida di stasera contro il Genoa salteranno quelle contro l’Atalanta e la Juventus. Guarito invece Fabian Ruiz dal Covid-19: ieri ha svolto alla clinica Pineta Grande la prima parte delle visite di routine post covid-19 e oggi le completerà prima di poter tornare ad allenarsi con il gruppo. Lo spagnolo non è partito tra i convocati per Genova, rientrerà per la sfida di mercoledì a Bergamo, il ritorno della semifinale di coppa Italia contro la formazione di Gasperini. Anche la vigilia della partita di andata fu caratterizzata da casi di Covid-19, in quel caso nel Genoa, numero, che dopo i tamponi effettuati nei giorni successivi del match disputato a Fuorigrotta si allargò notevolmente. R. Ventre (Il Mattino)