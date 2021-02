Koulibaly e Ghoulam rispondono ai mex di affetto delle migliaia di fans social: “A presto!”

Koulibaly e Ghoulam sono risultati positivi al Covid 19. Tutti e due sono asintomatici e hanno cominciato a trascorrere il periodo di isolamento a casa. Ieri mattina il Napoli ha comunicato la positività al Covid-19 di Ghoulam «al tampone naso faringeo al quale si era sottoposto privatamente giovedì pomeriggio», in pomeriggio poi il club azzurro ha comunicato la positività di Koulibaly che si era sottoposto ieri mattina al tampone insieme a tutti gli altri azzurri del gruppo squadra. «Come sapete, sono positivo al Covid. Ma non ho sintomi e mi sento bene. Ci vediamo presto. Grazie per l’affetto», ha scritto il senegalese sul suo profilo Twitter. «In queste ore il vostro affetto mi ha trasmesso tanta forza: grazie a tutti. Sono asintomatico, tornerò presto in campo», le parole su Twitter di Ghoulam. I due difensori sono molto legati, sia dentro che fuori dal campo, agli allenamenti a Castel Volturno arrivano molto spesso con la stessa auto: un rapporto di grande amicizia tra il terzino algerino e il centrale senegalese. R. Ventre (Il Mattino)