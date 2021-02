[Grafico formazioni] Genoa/Napoli, gli azzurri hanno una difesa da rivedere

Genoa/Napoli

Gattuso perde una pedina importantissima: Koulibaly è stato tra i migliori mercoledì sera contro l’Atalanta ed è tornato sui suoi migliori livelli di rendimento. Una brutta tegola per il tecnico calabrese che perde il leader difensivo in un momento fondamentale della stagione e che è alla ricerca di continuità di risultati. Al fianco di Manolas giocherà Maksimovic, pronto all’uso anche Rrahmani. Ringhio che torna alla linea a quattro difensiva e al 4-3-3 dopo la difesa con tre centrali (linea a cinque con i due laterali) e al 3-4-3 scelto contro l’Atalanta in coppa Italia: i terzini saranno Di Lorenzo e Mario Rui, quest’ultimo che torna da titolare dopo la panchina in coppa Italia. A centrocampo confermato Demme che giocherà da playmaker, il tedesco si è ripreso perfettamente dopo la pallonata alla testa nel match di coppa Italia contro l’Atalanta: da interni tornano Elmas e Zielinski protagonisti contro il Parma, soprattutto il macedone che segnò un gol bellissimo che diede il là alla vittoria degli azzurri. Insigne parte in panchina, queste le indicazioni della vigilia: il capitano si è ripreso dopo la contusione al polpaccio rimediata in coppa Italia ma ha giocato tante partite ravvicinate. Nel tridente gli esterni saranno Politano, che giocherà a destra, e Lozano, impeigato da sinistra. Da centravanti torna Petagna dal primo minuto. R. Ventre (Il Mattino). Grafico (Il Mattino)