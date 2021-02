(Formazioni) Genoa-Napoli, un dubbio in attacco per Ballardini. Insigne partirà dalla panchina

Questa sera allo stadio “Luigi Ferraris” di Genova, i padroni di casa di Ballardini affronteranno il Napoli per la seconda giornata del girone di ritorno. Per i rossoblù c’è un dubbio in attacco, Shomurodov ancora si allena a parte è dovrebbe partire dalla panchina. Al suo posto Scamacca al fianco di Destro. Assenti anche Biraghi in difesa e Cassata a centrocampo. Gattuso invece dovrà fare a meno di Koulibaly e Ghoulam causa Covid-19, Fabian Ruiz ancora non al meglio e infine Mertens infortunato. Insigne partirà dalla panchina, al suo posto pronto Politano. Infine in porta ancora Ospina favorito su Meret.