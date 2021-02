Fissata la data di rientro per Fabian Ruiz tra i convocati

Giovedì sera il centrocampista spagnolo ha ricevuto la notizia tanto attesa, si è negativizzato il tampone, dopo ben 21 giorni. Fabian Ruiz tra ieri e questa mattina farà le visite accurate a Pineta Grande per nuovi accertamenti in piena pandemia. L’ex Betis Siviglia tornerà ad allenarsi con il gruppo e se tutto va come dovrebbe andare potrebbe essere convocato per la sfida di Bergamo contro l’Atalanta per la semifinale di ritorno di Coppa Italia.

Fonte: CdS