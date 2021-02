Dazn – Pandev: “Il Napoli è in difficoltà per gli infortuni e per il Covid”

L’autentico mattatore della serata, Goran Pandev, a fine gara interviene ai microfoni di Dazn: “Siamo contenti, abbiamo fatto una grande partita ed abbiamo vinto contro una grande squadra. Non ho contato i passaggi sul secondo gol, ho avuto un ottimo passaggio, dovevo solo fare gol. Il mister ci ha dato consapevolezza e fiducia, poi, quando arrivano i risultati è tutto più facile, ma la strada è ancora lunga. Sì, a fine stagione vorrei smettere, comunque si vedrà, sto bene, ma credo di smettere dopo gli Europei. Io ho passato 3 anni bellissimi a Napoli, rispetto tutti e ritengo che il Napoli sia ora in difficoltà per gli infortuni e per il Covid che sta creando problemi a tutti…”