Dazn – Gattuso: “Commettiamo errori di postura e ci facciamo male”

Rino Gattuso, allenatore del Napoli, al termine della gara di Marassi, interviene ai microfoni Dazn: “Oggi c’è poco da dire, è la stessa partita che abbiamo fatto con lo Spezia, giocando così tanto si incorre negli errori. Dopo aver segnato noi stessi i gol che abbiamo subito, abbiamo fatto quel che dovevamo fare. Gli errori sono anche di postura, certo che ci sta girando male, ma stasera non mi sento di dire niente alla squadra. L’attenuante è che noi stiamo pagando cari gli errori che commettiamo, visto che ci facciamo male da soli. Osimhen stiamo cercando di recuperarlo, non abbiamo la bacchetta magica, le sue caratteristiche ci mancano, anche se devo dire che pure con Petagna oggi abbiamo costruito bene. Abbiamo giocato bene con la catena di destra, ma si fa fatica a recuperare, anche se spostiamo i giocatori non possiamo pretendere di più, facciamo fatica. Se poi aggiungi alle difficoltà degli errori banali…Ciò che mi preoccupa è che i numeri non mentono. Non è la prima partita che perdiamo così, purtroppo…”