Dazn – Criscito: “L’ abbiamo giocata come l’avevamo preparata”

Mimmo Criscito, difensore del Genoa, al termine della gara di Marassi contro il Napoli, interviene ai microfoni di Dazn: “Di fronte avevamo una squadra forte con giocatori di spessore che possono fare la giocata in ogni momento, occorreva concentrazione. L’avevamo preparata cercando di chiudere gli sbocchi centrali, nonostante il Napoli sugli esterni non sia deficitario, ma volevamo giocarla come abbiamo fatto. Perin ha fatto una partita fantastica, riesce a trasmetterci sicurezza, non solo in campo è un ragazzo di spessore”