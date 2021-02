Dazn – Ballardini: “Bene contro una squadra che lotta su tutti i fronti”

Il tecnico del Genoa, Ballardini, a fine partita commenta la prestazione della sua squadra ai microfoni di Dazn: “Stasera non abbiamo gestito bene come facciamo di solito, ma c’è da dire che giocavamo contro una grande squadra. No, non mi chiedo dove sarebbe il Genoa se avessimo cominciato insieme, io dico solo che qui ci sono tanti giocatori seri e quando è così è più facile lavorare. La parola d’ordine può essere serenità, ma quella la acquisisci con il lavoro quotidiano. Stasera siamo andati a pressare sui movimenti degli avversari, in questo Strootman ci sta dando una grande mano, perchè è un uomo di spessore enormemente intelligente. La chiave del cambiamento è stata negli uomini che sono dietro i calciatori, il confronto è stato facile, durante la settimana c’è coinvolgimento e per un allenatore è più facile. Contro il Napoli, nonostante di fronte avessimo una squadra che, secondo me, per la rosa che ha a disposizione può lottare per il vertice e su tutti i fronti, siamo riusciti a far bene, non perfetti, ma bene. Goran Pandev è un esempio, poi a fine stagione si vedrà..”