Ai Quartieri si inaugura oggi la “cappella” del Diez, i dettagli

Sarà inaugurata oggi, alle ore 17, la “cappella” dedicata a Maradona in via Emanuele de Deo, ai Quartieri spagnoli, dove i tifosi hanno creato un “altare” dopo la morte dell’ex capitano del Napoli il 25 novembre scorso. La cappella è stata costruita con una colletta tra i tifosi della zona. Il “Largo Maradona” è stato luogo di pellegrinaggio di tifosi ed esponenti del mondo del calcio in questi mesi: l’ultimo in ordine di tempo è stato il centrocampista italo-tedesco del Napoli Diego Demme. Completato anche il murale che Mario Castì Farina ha dedicato a Maradona e al suo figlio napoletano Diego junior, stretti in un abbraccio dopo il ricongiungimento di cinque anni fa. Fonte: (Il Mattino)