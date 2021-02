Ultime Atalanta – In forte dubbio per il Napoli Hateboer e Maehele

Per l’Atalanta non è un momento facile, soprattutto tra infortuni e squalifica. Domani affronterà il Torino al “Gewiss Stadium”, poi il return-match contro il Napoli di Coppa Italia. Contro gli azzurri sicura l’assenza per squalifica di Romero, ma sono in dubbio anche i laterali Hateboer e Maehele.

Fonte: fantacalcio.it