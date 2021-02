In casa Napoli, dopo Faouzi Ghoulam, non arrivano buone notizie per il giro dei tamponi inerenti al difensore senegalese Kalidou Koulibaly. Ecco l’aggiornamento in tempo reale dal twitter del club azzurro. “Dopo i tamponi effettuati questa mattina, Kalidou Koulibaly è risultato positivo al Covid-19. Il calciatore è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio”.

Fonte: twitter ssc napoli