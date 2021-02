UFFICIALE – Fahouzim Ghoulam positivo al Covid-19

Da casa Napoli non arrivano buone notizie per quanto riguarda il Covid-19. Dopo aver recuperato Fabian Ruiz nella serata di ieri, invece tampone positivo per il terzino sinistro Fahouzi Ghoulam. Ecco il twitter del club azzurro. “Il tampone naso-faringeo molecolare effettuato privatamente, ieri pomeriggio, dal calciatore Faouzi Ghoulam, ha dato come risultato esito positivo al Covid-19. Il giocatore è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio”.

Fonte: twitter ssc napoli