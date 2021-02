SETTORE GIOVANILE – Il duro lavoro della Juve Stabia, con pochi soldi ma tante idee

In questi anni c’è da sottolineare il lavoro del settore giovanile della Juve Stabia, dove con pochi soldi, si è costruito un vivaio importante, fornendo tante idee. Il merito va al responsabile del settore giovanile delle “vespe” Mainolfi, al direttore ex giocatore di Napoli e dei gialloblù Amodio e infine a due ex del club azzurro Nicola Liguori allenatore della Primavera e Giorgio Lucenti Under 17 e giocatore della società partenopea nell’era Walter Novellino. La maggior parte dei ragazzi, elementi dal grande potenziale, sono stati ceduti a club di serie A e B, per merito proprio del vivaio della Juve Stabia.

De Julio 2005 dalla Juve Stabia al Benevento

Schettino 2005 dalla Juve Stabia al Benevento

Saviano 2005 dalla Juve Stabia al Benevento

Di Serio 2005 dalla Juve Stabia al Benevento è nel giro della Nazionale

Cimino 2004 dalla Juve Stabia al Cosenza

Picardi 2004 dalla Juve Stabia al Napoli

Maresca B. 2004 dalla Juve Stabia all’Ascoli

Todisco 2002 dalla Juve Stabia al Torino

Della Pietra 2004 è alla Juve Stabia. Nel giorno di Juventus-Napoli, ci fu l’amichevole contro i pari età della Primavera azzurra e realizzò ben 4 reti nel successo finale per 3-5

Boccia 2002 dalla Juve Stabia al Taranto

Esposito M. 2002 dalla Juve Stabia al Savoia

Guarracino 2002 è alla Juve Stabia prima squadra. In passato è stato il capitano delle categorie Under 15, 16 e 17 e in quest’ultima categoria ha realizzato quattro gol da calcio d’angolo

Olivia 2002 è anche lui nella prima squadra della Juve Stabia

La Redazione