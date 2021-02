SERIE A, Fiorentina-Inter: 0-2, i Nerazzurri salgono al primo posto

FIORENTINA-INTER 0-2:

In avvio il portiere viola, Dragowski, si supera su Barella. Alla mezz’ora vantaggio Inter. Barella si produce in un gran destro a giro. 0-1. Il portiere nerazzurro Handanovic è, invece, determinante su Bonaventura. Deviazione volante sulla traversa. Poi, anche sulla conclusione di Biraghi. Ripresa. Hakimi, imprendibile in velocità, serve Perisic. Che appoggia in rete il passaggio gol del compagno. 0-2. Il resto della gara è un monologo nerazzurro. Con lo 0-3 sfiorato più volte. Per l’Inter quinto risultato utile consecutivo. Ora capolista. A +1 sul Milan.

FIORENTINA (3-5-2):

Dragowski; Martinez Quarta, Pezzella, Igor; Venuti (73′ Malcuit), Bonaventura, Borja Valero (46′ Kouamé), Amrabat, Biraghi (82′ Barreca); Eysseric (73′ Pulgar), Vlahovic (73′ Kokorin).

All. Prandelli

INTER (3-5-2):

Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal (46′ Gagliardini), Perisic (80′ Darmian); Lukaku (89′ Pinamonti), Sanchez (62′ Lautaro Martinez).

All. Conte (in panchina Stellini)

Marcatori: 31′ Barella, 52′ Perisic.

Ammoniti: Perisic (I), Amrabat (F), Martinez Quarta (F), Pulgar (F).