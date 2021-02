Riconoscimento al legale del Napoli. Studio Grassani premiato: è il top di diritto sportivo

Lo Studio Legale Grassani e Associati è risultato il migliore Studio dell’anno nel settore del diritto sportivo, secondo Class Editori e Milano Finanza, che, con i suoi media specializzati, ha promosso la seconda edizione de “I migliori Avvocati e i migliori Studi Legali in Italia”. Sulla base della ricerca, lo Studio legale Grassani e Associati è risultato primo in Italia per la practice Sport Law, nell’anno 2020. Primo bolognese ad aggiudicarsi il titolo, nel corso degli anni l’Avv. Mattia Grassani ha ricoperto il ruolo di docente, consulente e collaboratore esterno, quale esperto in materia, delle massime organizzazioni ed istituzioni sportive. Specializzato in diritto sportivo, ha costantemente approfondito la materia partecipando a convegni, nazionali ed internazionali, annoverando tra i propri clienti numerose società sportive professionistiche, Leghe e Federazioni.

Fonte: CdS