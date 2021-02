Per il Napoli non è una trasferta semplice, contro il Genoa, allo stadio “Luigi Ferraris”, visto anche i casi di positività di Ghoulam e Koulibaly. Arrivano aggiornamenti in merito dal twitter di Radio Kiss Kiss. “L’Asl ci fa sapere che il #Napoli potrà partire regolarmente per Genova dopo la notizia delle positività di #Koulibaly e #Ghoulam. A differenza di Torino, infatti, non ci sono stati contatti con una squadra che sviluppò un focolaio (il #Genoa)”.

Fonte: twitter Radio Kiss Kiss