Pasqual, ex calciatore: “Il Napoli dovrà stare attento, il Genoa è in salute”

Su Radio Crc è intervenuto Manuel Pasqual, ex calciatore e opinionista Rai, ecco le sue parole: “Il Napoli dovrà stare molto attento, perché il Genoa è in salute, non credo che Gattuso confermi la difesa a tre, perché secondo me vorrà cambiare strategia rispetto al pari in Coppa Italia contro l’Atalanta. Mercoledì il Napoli ha voluto gestire la gara, domani invece vorrà imporre il proprio gioco. A Bergamo, invece, secondo me gli azzurri torneranno a schierarsi a tre in difesa così da contenere le sfuriate della formazione di Gasperini. Insigne? Bisognerà vedere, come Gattuso vorrà sostituirlo. Nel caso giocasse Petagna, il Napoli avrebbe più peso in attacco. Con Politano, invece, la squadra attacca meglio la profondità. “