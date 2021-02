Pareri discordanti sul voto a Gattuso tra CdS e Mattino

Cds – Gattuso 5,5 – Decide di giocare dietro, di aspettare tanto, a volte troppo. Non si deve parlare di difesa a 3, ma con 3 difensori centrali, che è un’altra cosa. In questo modo il Napoli crea pochissimo e rischia abbastanza. Anche per quanto espresso in campo lo 0-0 è un buon risultato in vista del ritorno.

Mattino – Gattuso 6 – Far di necessità virtù. Non ha una punta centrale a pieno regime e allora vira a una difesa a cinque, perché è in quel settore dove ha maggiore possibilità di scegliere. Cerca i duelli uno contro uno a tutto campo, affida il compito agli ospiti di provare a costruire qualcosa di positivo. Nel finale posizione Osimehn al fianco di Petagna in un 3-5-2 che però non fa mai traballare Gollini.

Fonte: CdS e Il Mattino