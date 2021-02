Osimhen a Genova ancora non titolare, Canonico e Gattuso hanno una data per il rientro

Diventare muscolari anche nel cervello, con la dote suprema di gestire le fasi di sofferenza. In fondo, quello che è stato fatto con Parma e Atalanta. Domani Osimhen non potrà partire titolare, è ancora presto, ma di sicuro giocherà più dei 15 minuti di Coppa Italia. I suoi dati non sono ancora buoni, ma Gattuso e lo staff medico guidato da Raffaele Canonico hanno un obiettivo: rivedere il nigeriano titolare con la Juventus sabato 13 febbraio. Ma senza fare corse rischiose: come Mertens, tradito proprio dalla voglia matta di giocare la Supercoppa. E ora ancora dolorante. Non rientrerà domani, come era stato inizialmente annunciato: si tratterrà ancora qualche giorno ad Anversa per farsi curare dai suoi fisioterapisti di fiducia. Difficile fare previsione sul suo ritorno in campo. P. Taormina (Il Mattino)