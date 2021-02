Mascara, ex calciatore: “Nessun calciatore ha giocato contro l’allenatore”

Giuseppe Mascara, ex calciatore, fra le tante, di Napoli e Genoa, è intervenuto su 1 Station Radio, ecco le sue parole: “Non solo la società, ma anche i giornalisti non sono stati corretti in questa vicenda. Ognuno, prima di giudicare, dovrebbe vivere il quotidiano dello spogliatoio e poi tirare le somme. De Laurentiis al momento sta facendo scena muta, probabilmente se avesse parlato si sarebbe presa una decisione definitiva, positiva o negativa che sia. Conosciamo il temperamento del calabrese, non è uno che le manda a dire, dunque il suo sfogo ci sta tutto. Se il Napoli dovesse cambiare allenatore a campionato in corso, la prima sconfitta sarebbe per i calciatori, ed è per questo che il gruppo squadra è molto coeso e dalla parte del mister. Nessun calciatore ha mai giocato contro l’allenatore.”