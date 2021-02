Marmorato(giornalista): “Ecco che Genoa dovrà aspettarsi il Napoli…”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Lino Marmorato, giornalista.

“Che Genoa deve aspettarsi il Napoli? Senza la querelle nei confronti di Gattuso il Napoli avrebbe qualche punto di più. Domani i rossoblù potrebbero essere quasi al gran completo, bisogna valutare solo Shomurodov. La squadra per il resto sarà la stessa delle ultime partite. Ballardini usa molto i cambi, specie per gli attaccanti e nell’intervallo. Ovviamente bisogna mettere in conto che Napoli e Genoa sono le uniche due squadre che non hanno fatto fare gol all’Atalanta. Ballardini la imposterà sul pressing ultra offensivo ma dovrà capire se la difesa azzurra giocherà a 3 o a 4”.