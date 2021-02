Ma dove andava Ferlaino dopo i primi tempi quando giocava il Napoli? Parla Luca Ferlaino

Luca Ferlaino aveva solo 14 anni quando Maradona arrivò in Italia, ma ricorda ancora il primo incontro. Clicca qui per l’intervista integrale rilasciata a Il Mattino

Dove andava? Risponde i l figlio Luca

Il presidente, dunque, allo stadio assisteva solo al primo tempo?

«Sempre. Poi si vaporizzava letteralmente».

Una curiosità: dove andava?

«Mai capito fino in fondo. Per anni abbiamo pensato che andasse a pregare sulla tomba di nostro nonno, poi qualcuno ci disse che invece si rintanava nell’ex cinema Ambasciatori, quando abitavamo a via Crispi, a due passi da casa. Alla fine scoprimmo che, in realtà, si tratteneva a casa di un’amica alla quale era molto affezionato».

C’era una ragione in particolare?

«Solo scaramanzia. Mio padre viveva tra riti, amuleti, malocchio… In questo caso si era convinto che la sua amica portasse bene alla squadra e durante il secondo tempo doveva stare assolutamente con lei altrimenti la sconfitta sarebbe stata garantita».

Intervista a cura di Maria Chiara Ausilio (Il Mattino)