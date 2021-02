Insigne sta meglio, ma la decisione finale spetterà a Gattuso

Nella giornata di ieri c’era un po’ di apprensione per Lorenzo Insigne e Diego Demme, usciti dal campo nel corso della semifinale d’andata di Coppa Italia contro l’Atalanta. Per il capitano azzurro, solo una contusione al polpaccio, nulla di serio, però è chiaro che non al top della forma. Nella giornata di oggi, appena terminato l’allenamento, si saprà se giocherà dal primo minuto, oppure entrerà a gara in corso contro il Genoa. In caso di assenza, pronti: Politano, Petagna e Lozano. Per il centrocampista tedesco, solo una pallonata e quindi non è a rischio per la sfida contro i rossoblu.

Fonte: CdS