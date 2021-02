Gattuso non ha mai barcollato o pensare di mollare e il “solco” non è così incolmabile

Gattuso neppure per un istante si è sentito un re Travicello sulla panchina degli azzurri. Ancora mercoledì, prima della partita, Gattuso ha incrociato De Laurentiis nel ritiro della squadra e ha scambiato cordiali chiacchiere, con il patron che ha fatto riferimenti solo alla riunione di Lega per i fondi di ieri mattina. Il solco scavato tra De Laurentiis e Gattuso non è così incolmabile come qualcuno sospetta. Anzi. E quel discorso rinnovo, congelato dopo Verona, non è così scontato che non venga ripreso. In ogni caso, a Ringhio non gli resta che il campo. Non era a rischio con l’Atalanta, e in fondo, avesse davvero rischiato il posto non si capisce perché il patron avrebbe dovuto aspettare il risultato della Coppa Italia. Nessuno dimentichi che cacciò via dal Napoli Carlo Ancelotti dopo un 1-1 ad Anfield Road in casa del Liverpool e un 4-0 con il Genk. P. Taormina (Il Mattino)