[Formazioni] Genoa-Napoli, un dubbio in attacco per Ballardini. Meret in vantaggio su Ospina

Domani sera allo stadio “Luigi Ferraris” di Genoa, i rossoblù di Ballardini, affronteranno il Napoli per la seconda giornata di ritorno di campionato. Per il tecnico dei grifoni, sarà 3-5-2, con il dubbio in attacco Shomurodov, affaticamento muscolare, al suo posto pronto Pjaca o Pandev. Per il resto Radovanovic al centro della difesa e Strootman avrà le chiavi del centrocampo assieme a Badelj. In casa azzurra alcuni cambi. In porta Meret avanti su Ospina. I centrali dovrebbero essere Koulibaly e Maksimovic, Di Lorenzo e Hysaj ai lati. A centrocampo Bakayoko in vantaggio su Elmas assieme a Demme e Zielinski. Infine in attacco dipende da Insigne, ma stavolta il capitano dovrebbe partire dalla panchina.

Fonte: Corriere dello Sport