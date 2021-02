Fondi al calcio per 1,7 miliardi, grossa fetta anche al Napoli

Dai 133 milioni di euro della Juventus ai 36,6 milioni di Spezia e Benevento, passando per i 101,5 milioni di euro al Napoli: i club avrebbero, in ogni caso, già stabilito la distribuzione degli 1,7 miliardi di euro garantiti dai fondi nei prossimi anni. Paolo Dal Pino insiste sereno: «Non ci sono aut aut, in linea di massima due persone che vogliono fare cose insieme trovano il giusto equilibrio e fare le cose per bene». Anche Scaroni, presidente del Milan, pare infastidito dal rinvio nel giorno in cui doveva arrivare la fumata bianca: «Fare le cose in Lega è sempre difficile». Taormina (Il Mattino)