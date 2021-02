Esposito(giornalista): “Vi racconto come Di Marzio scoprì Maradona…”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Franco Esposito, giornalista.

“Nel primo capitolo del mio libro “Nel nome di Diego” parlo di come Gianni Di Marzio ha scoperto Maradona. Ne parlai in seguito con Ferlaino. Lui mi disse che ne aveva sentito parlare anche lui ma credo che fosse una bugia, Di Marzio fu il primo a portarne il nome in Europa. Ferlaino mi disse che era troppo complicato e di lasciar perdere. Io e altri colleghi ci presentammo da Diego e come salvacondotto dicemmo di essere amici di Gianni Di Marzio. Il viso di Diego si è illuminato come faceva in qualsiasi occasione, aveva una venerazione nei suoi confronti”.