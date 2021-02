Cordata Lotito/De Laurentiis – Lega serie A ancora divisa assemblea rinviata slitta il voto sui Fondi

Altro che fumata bianca. Dal comignolo della Lega Calcio il fumo che esce è ancora nero. Un altro rinvio. Questa volta un po’ imbarazzante. Perché quando sembrava proprio sulla linea del traguardo la formalizzazione della nascita di una Media company con l’ingresso dei Fondi Cvc, Advent e Fsi in partnership con la Lega di Serie A, ieri è arrivato un altro stop. «Ma non è una frenata, giusto cercare una consenso quasi unanime senza forzare nulla», dice Paolo Dal Pino, il numero uno della Lega Calcio. Ma è uno stop che turba. E non poco. La cordata guidata da Lotito (e di cui fa parte anche De Laurentiis) sostiene che il consorzio avrebbe troppi poteri all’interno della governance (il ceo sarebbe di nomina dei Fondi, per esempio). E quindi, con Verona e Fiorentina, spinge per una valutazione più accorta. De Laurentiis propone di chiedere un prestito piuttosto che cedere il 10 per cento ai Fondi (ma non tutti i club di seria A hanno il benessere finanziario del club azzurro e altri prestiti non vogliono chiederli). Il Napoli insiste per il progetto di autonomia della Lega che porta avanti il patron da questa estate. P. Taormina (Il Mattino)