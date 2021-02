Contro il Genoa, Gattuso tornerà tatticamente all’antico

Dopo aver schierato contro l’Atalanta, andata di semifinale di Coppa Italia, la difesa a tre, domani sera contro il Genoa si tornerà con la linea a 4 del reparto arretrato. In questo momento per Gattuso è una sorta di laboratorio, dove si cerca la formula giusta, anche se forse in questo momento servirebbero le certezze. La squadra rossoblu è una delle più in forma del campionato, ci vorrà una prova di carattere per ottenere il massimo in campo. Si tornerà tatticamente al classico 4-3-3, dove le ultime partite si sono visti i maggiori progressi, ma come dice il mister bisognerà avere il veleno per fare bene. Ora serve un pizzico di normalità per superare un altro esame insidioso.

Fonte: CdS