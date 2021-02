Buone notizie per Mertens. Fissata la data del suo rientro a Napoli

Il Napoli sa quanto può essere importante riavere al top Dries Mertens in questo momento chiave della stagione per la squadra di Gattuso. Il belga, dopo il pericolo scampato per la vicenda dell’aereo, è impegnato in una full-immersion per il problema alla caviglia sinistra. Ritornerà a Napoli mercoledì e solo allora, dopo il controllo dei tamponi, si conoscerà il suo stato fisico. Questa volta si cercherà di non correre rischi, solo al 100% potrà tornare in campo.

Fonte: CdS