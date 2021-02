A Genova…che Napoli? Dipenderà dagli azzurri disponibili!

«Conterà arrivare primi sulla palla, conquistarla con voglia, dare tutto. Quelli del Genoa lo faranno». Sono state queste le parole di Gattuso, ieri, alla squadra. Certo, lui stesso fa fatica ad immaginare che Napoli si vedrà in campo a Genova, tenuto conto dei problemi fisici di moli degli azzurri. Anche se, fortunatamente, per Insigne si tratta solo della classica “botta” e per Demme, invece, molto spavento, ma niente di grave. Gattuso e il suo vice Riccio, attendono i test atletici di questa mattina per avere una idea di chi potrà recuperare e se Petagna darà garanzie per poter iniziare dall’inizio. Ma intanto rivedono Fabian, negativo al Covid 19: oggi gli accertamenti. Questione non di poco conto: perché in base ai disponibili, così Gattuso muterà pelle al suo Napoli. D’altronde, che senso aveva affrontare l’Atalanta alla garibaldina, praticamente senza avere attaccanti di ruolo? Il 5-4-1 o 3-4-3 come preferite, andrà in naftalina almeno domani, quando il rientro di Petagna farà tornare alla vecchia ricetta di Ringhio, ovvero al 4-3-3. Con il dubbio che uno tra Insigne e Lozano possa inizialmente partire dalla panchina.

Il Mattino