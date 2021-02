12 mesi ad Onana per doping: l’Ajax prepara il ricorso

Lo scorso 30 ottobre, durante un controllo a sorpresa, il portiere dell Ajax, Andre Onana, era stato trovato positivo al Furosemide. Per questo motivo la Uefa, trattandosi di una sostanza vietata, ha squalificato il calciatore per doping per 12 mesi. Squalifica valida per tutte le competizioni, nazionali ed internazionali. Il club olandese ha già annunciato, insieme ad Onana, il ricorso al Tas. La società ha riferito che quel giorno il giocatore non si sentiva bene e per questo motivo aveva preso un farmaco, il Lasimac, usato in precedenza da sua moglie. Sempre secondo l’Ajax la Uefa è consapevole che il portiere non aveva intenzione di assumere un farmaco dopante, ma ritiene che un professionista debba conoscere i regolamenti e il dovere di evitare ogni sostanza vietata.