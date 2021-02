Zero sufficienze nel centrocampo; ecco i voti del cds!

Centrocampo in piena difficoltà quello del Napoli di ieri sera, totalmente sovrastato dall’intensità dell’Atalanta, ecco i voti del CDS per il centrocampo:

Demme 5,5 – Controlla Pessina fin quando il trequartista gioca a 10-15 metri dall’area napoletana, poi lo lascia in consegna alla difesa. Solo che il meccanismo di… scambio ogni tanto si inceppa e almeno in un’occasione rischia tantissimo. Sulla costruzione del gioco è limitato dalla difficoltà di tutta la squadra e dalla distanza eccessiva fra il centrocampo e Lozano. Prende in faccia una violenta, quanto involontaria, pallonata da De Roon, va giù, si rialza e poi si accascia di nuovo. Esce in barella.

Bakayoko 5 – Primo tempo di sola sofferenza difensiva, ripresa anonima.

Hysaj 5,5 – Vale lo stesso discorso fatto per Di Lorenzo, passa la metà campo sì e no un paio di volte. La novità della difesa a 3 (o a 5) non lo aiuta, tutt’altro.