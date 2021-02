Per il Napoli, in attesa di sfidare sabato il Genoa, allo stadio “Luigi Ferraris”, fischio d’inizio ore 20,45, ha una buona notizia per quanto riguarda Fabian Ruiz. Ecco l’aggiornamento in tempo reale sul twitter del club azzurro. “@FabianRP52 è guarito dal Covid-19″.

Fonte: twitter ssc napoli