Santacroce: “La difesa a 3 garantisce più copertura, Manolas perfetto. Rrahmani troverà più spazio a febbraio”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Fabiano Santacroce, ex calciatore del Napoli: “Anticipo? Lo allenavo molto. Oggi? È un modo di giocare completamente diverso. Pure dal mio punto visto il giocatore deve seguire l’attaccante anche in bagno a fine primo tempo. È quello che mi hanno insegnato. Il 3-4-3 di ieri? La difesa a 3 penso che sia la difesa che possa garantire la maggior copertura, perché dovresti avere sempre un uomo libero. Non si può dire sia sempre la migliore soluzione. Serve ancora un po’ di tempo. Gli uomini possono esserci. Manolas in una difesa a tre sarebbe perfetto. Serve tempo. Rrahmani non gioca? È stato un investimento. Anche io vorrei vederlo di più, purtroppo ha avuto la sfortuna di fare un inizio un po’ così con quell’errore che lo ha destabilizzato. Ho visto cose buone in quel giocatore, penso che in questo febbraio avrà modo di farsi vedere. Potrebbe essere un calciatore aggiunto. Il mio passaggio al Parma? Dopo l’infortunio non ho mai recuperato i gradi del ginocchio. Ho cambiato anche modo di giocare. Mi sono dovuto adattare ad un nuovo tipo di gioco, ma sicuramente affrontare l’infortunio con Mazzarri che giocavano sempre quei 13, non avevo modo di giocare. Ho scelto purtroppo di andare via. Procuratore? Grazie mille, sta andando bene, sto cercando di portare qualcosa di sano. Sto cercando di fare qualcosa anche nel territorio napoletano dove ci sono giocatori veramente forti”.

