Premier League – Chelsea basta Jorginho: Tottenham steso 1-0

Seconda vittoria per il nuovo Chelsea di Tuchel. I Blues vincono 1-0 in casa del Tottenham nel posticipo della 22a giornata di Premier League e ritorna in corsa per l’Europa. Decide un calcio di rigore di Jorginho al 24′ min del primo tempo che rilancia le ambizioni europee del Chelsea, ora distante a -4 punti dalla zona Champions League. Terza sconfitta di fila invece per il Tottenham, che precipita all’8° posto fuori anche dalla zona Europa League distante a -3 punti