Osimhen vuole recuperare terreno e si allena a fine gara

Una manciata di minuti ieri sera per Osimhen. Gattuso si è detto soddisfatto. Niente di eccezionale, ovvio, ma il nigeriano è apparso più fluido nella corsa e nei movimenti. Sabato a Genova potrebbe ritornare in campo, magari per uno scampolo più consistente di gara. Ieri sera, a fine partita, mentre tutti gli altri erano sotto la doccia, l’attaccante si è allenato duramente per venti minuti. Con lui, parte dello staff di Gattuso, che ha sollecitato Victor sugli scatti lunghi e le conclusioni a rete: una lunga sfida con Contini, il terzo portiere, nella quale ha dimostrato maggiore padronanza in fase di palleggio e di tiri. Niente, comunque, che lasci presagire una mossa a sorpresa per la sida di Marassi: sabato dovrebbe toccare a Petagna indossare nuovamente la casacca di centravanti titolare. Insigne permettendo, da domani verranno valutati i partners che affiancheranno l’ex bomber della Spal.

Il Mattino