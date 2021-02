Oggi l’Asl deciderà su Fabian Ruiz e aggiornamenti sulle condizioni di Insigne

Il Napoli di questo periodo non è al top della forma, non solo a livello fisico, ma anche perchè ha i calciatori contati in alcuni reparti. Ad esempio oggi è il ventunesimo giorno per Fabian Ruiz e se l’Asl dovesse dare l’autorizzazione, inizierebbe ad allenarsi, anche se è ancora positivo al Covid-19. Anche il capitano Lorenzo Insigne oggi conoscerà le sue condizioni fisiche, uscito a metà del secondo tempo. Si valuterà se potrà esserci o meno contro il Genoa nella gara di sabato sera al “Luigi Ferraris”.

Fonte: CdS