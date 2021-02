La porta inviolata, altra gara senza gol subiti

Contro l’Atalanta il Napoli non ha preso gol, potrebbe essere importante in vista del ritorno in trasferta. Allo stadio Maradona gli azzurri non avevano preso gol contro il Parma in campionato, la seconda partita consecutiva che Ospina riesce a chiudere con la porta inviolata. In precedenza il Napoli non aveva preso gol contro la Fiorentina, sempre in casa. Ora c’è il Genoa, altra partita insidiosa per l’ottima condizione della squadra dall’arrivo di Ballardini: un altro test indicativo per il reparto difensivo azzurro. Poi ci sarà quello del match di ritorno a Bergamo contro il super attacco nerazzurro che il Napoli è riuscito a fermare nella semifinale di andata. R. Ventre (Il Mattino)