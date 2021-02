Il Mattino vota: gli azzurri si dividono la posta al 50% i top e i flop

Sofferenze e qualche sbandamento, poco calcio e pure talvolta in affanno. Lo 0-0 rinvia tutti i discorsi per la qualificazione alla finale di Coppa Italia tra sette giorni a Bergamo, dove il Napoli avrà il vantaggio dei due risultati su tre. Gattuso manda in campo undici opliti disposti a tutto, serratissimi nei ranghi, che lasciano poco inventiva agli uomini di Gasperini con un 5-4-1 mascherato da 3-4-3. Fasce chiuse a doppia e tripla mandata e in mezzo i tre centrali che imprigionano gli attaccanti dell’Atalanta. Mutuo soccorso, sacrificio estremo. Non un grande spettacolo, con una ripresa giocata a ritmo lento e tutte e due si controllano a vicenda.

7 OSPINA



6 MANOLAS



5 MAKSIMOVIC



6,5 KOULIBALY



6 DI LORENZO



5 BAKAYOKO



6,5 DEMME



6 HYSAJ



5 POLITANO

5 LOZANO



5,5 INSIGNE



5,5 ELMAS



sv PETAGNA



6 ZIELINSKI



sv OSIMHEN



6 GATTUSO

Pino Taormina (Il Mattino)