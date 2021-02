Il lupo perde il pelo…Buffon bestemmia di nuovo: altro deferimento?

Il lupo perde il pelo, ma non il vizio! Ovviamente, si lasci passare la battuta. Ma il problema “bestemmie” in campo sta cominciando a diventare serio. Dopo il patteggiamento di Simone Inzaghi, nuovamente Buffon. Il portiere della Juventus rischia il secondo deferimento. Già sotto inchiesta per l’espressione usata nei confronti del compagno Portanova in dicembre, l’estremo bianconero è al centro di un nuovo caso: i microfoni hanno colto la sua bestemmia dopo il gol di Lautaro in Inter-Juve martedì a Milano.

Il Mattino