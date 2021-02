Hysaj: “Siamo tutti con Gattuso, a fine stagione valuterò il futuro”

Linea a 5 in fase di non possesso, ma in costruzione l’avanzata a centrocampo di Di Lorenzo ed Hysaj. Gattuso si mette a specchio. Dice il terzino albanese: «Non è stato difficile fare il quinto di centrocampo, anche in Nazionale gioco col 3-5-2. E’ stata una gara difficile ma alla fine dei conti è sempre buono uno 0-0. Ora bisogna guardare avanti». «Cosa ci ha detto il mister all’intervallo? Abbiamo parlato di ciò che potevamo migliorare nella ripresa e di avere più determinazione in campo. Ci siamo detti meglio non prendere gol? No, però nel calcio sapete che a un certo punto è meglio non subire gol. Tutti con l’allenatore? Sì, siamo un grande gruppo». Hysaj è in scadenza di contratto a giugno, non ha rinnovato l’accordo con il Napoli «Devo rispettare il contratto fino a fine stagione e poi penserò al mio futuro. Speriamo di finire questo campionato nel migliore dei modi. Sono molto concentrato sul Napoli, sto qui da tanti anni e non mi viene di pensare ad altro». Pensa già alla partita di ritorno a Bergamo. «Contenti dello 0-0? Potevamo fare meglio, ma abbiamo avuto occasioni sia noi che loro. L’importante era non prendere gol in casa».

Il Mattino