Gennaro Gattuso: “Lo 0-0? In questo periodo va bene così. Vi spiego perchè la difesa a 3”

Il Napoli pareggia in casa 0-0 contro l’Atalanta e rimanda il tutto alla gara di ritorno tra meno di una settimana a Bergamo per la qualificazione. In conferenza stampa le parole del tecnico degli azzurri Gennaro Gattuso. “Sono contento della fase difensiva fatta contro l’Atalanta, non è mai semplice giocare contro di loro, visto che sono una squadra che ti mette spesso in difficoltà. In attacco devo fare la conta dei presenti, visto che Mertens è in Belgio, Osimhen sta migliorando, ma non è ancora al top, mentre Petagna sta giocando con il dolore. In un momento così. il pareggio è un buon risultato. Sulla difesa a tre dico che l’abbiamo provata solo a 24 ore dalla gara volevamo bloccare gli orobici in zona offensiva, anche perchè Elmas e Zielinski avevano giocato nelle ultime gare. Il mio sfogo? Ho già detto una volta la messa, basta non torno sull’argomento. Lavoro con persone fantastiche capita in alcuni momenti di non essere d’accordo, non tutte le ciambelle riescono con il buco. Io devo fare un plauso alla squadra, hanno fatto una gara di grande sacrificio, pur in emergenza in attacco, perciò sono soddisfatto. Mi piacerebbe avere tutti i calciatori, per fare il calcio che vorrei io, ma questo non è possibile, perciò faccio di necessità virtù”.

Fonte: Corriere dello Sport