Elsed Hysaj: “La squadra è schierata tutta con Gattuso. Il rinnovo? Se ne parla a fine stagione”

“Noi di solito giochiamo per vincere, ma anche lo 0-0 è un buon risultato in vista del ritorno a Bergamo. Il mister ci ha detto di fare una gara di sacrificio e noi abbiamo fatto così, era importante non prendere gol in casa. La squadra è tutta schierata con il mister, siamo un gruppo che cerca di dare sempre il massimo. Il rinnovo? Penso a dare il 100% per questa maglia e a fine stagione ne parlerò con il club”. La difesa ieri sera non aveva un compito facile contro l’attacco dell’Atalanta, ma alla fine la gara finisce 0-0, rimandando così la qualificazione al “Gewiss Stadium” di Bergamo. A fine gara le parole del terzino del Napoli Elsed Hysaj in mixed-zone.

Fonte: Corriere dello Sport