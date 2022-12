David Ospina: “Prestazione da squadra compatta. Muriel e Zapata? Siamo amici, ma contento delle mie parate”

Il portiere del Napoli David Ospina con le sue due parate su Pessina e Muriel tiene a galla la qualificazione degli azzurri in vista del ritorno a Bergamo contro l’Atalanta. A fine gara le parole ai microfoni della Rai. “Stasera siamo stati compatti, abbiamo giocato uno contro uno, contro un’ottima squadra, ma nel complesso abbiamo fatto bene. Muriel e Zapata? Simo amici, c’è stima reciproca, ma sono contento delle parate e della mia prestazione in generale. Noi giochiamo sempre per vincere, però anche un pareggio senza subire gol è un buon risultato, in vista del ritorno a Bergamo”.

Factory della Comunicazione

Fonte: CdS